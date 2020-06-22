Киев, , 09:38 — REGNUM В результате непогоды без света остаются 112 населённых пунктов в пяти областях Украины. Об этом сообщили 22 июня в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

«В результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередачи обесточены 112 населенных пунктов в пяти областях, а именно: Житомирской — 47, Ровенской — 24, Волынской — 17, Хмельницкой — 15 и Кировоградской — 9», — сказано в сообщении.

Аварии ликвидируют сотрудники облэнерго.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 20 июня были обесточены 179 населённых пунктов в четырёх областях.

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