Киев, , 08:20 — REGNUM Сильный ливень и ветер привели к отключению от электроснабжения почти 180 населенных пунктов в четырёх областях Украины, сообщает 20 июня пресс-служба украинской госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

«Обесточены 179 населенных пунктов в четырех областях, а именно: Черниговская — 101, Киевская — 49, Сумская — 23 и Житомирская — шесть», — говорится в сообщении.

В настоящее время бригады областных служб электроснабжения ведут ремонтные работы на линиях.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что непогода привела к обесточиванию 80 населённых пунктов в пяти областях Украины.

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