Миннеаполис, США, , 11:35 — REGNUM Как минимум десять человек получили ранения в результате стрельбы, открытой злоумышленниками в городе Миннеаполисе в американском штате Миннесота. Об этом 21 июня сообщает департамент городской полиции в Twitter.

Стрельба произошла на юго-западе города, десять человек были госпитализированы с огнестрельными ранениями разной степени тяжести. По предварительным данным, погибших в результате инцидента нет.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о стрельбе в так называемой зоне организованного протеста в Сиэтле в американском штате Вашингтон. В результате стрельбы погиб один человек, ещё один был госпитализирован с травмами.

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