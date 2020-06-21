Дижон, Франция, , 11:23 — REGNUM Наказание в виде тюремного заключения на срок до десяти лет предусмотрено законодательством Франции за участие в беспорядках, подобных тем, что произошли в Дижоне. Об этом 21 июня сообщил прокурор города Эрик Матэ в эфире радиостанции FranceInfo.

По словам прокурора, происходящее в Дижоне вызвало шок и потрясение как на международном уровне, так и у жителей города. Возникшая ситуация была абсолютно непредсказуема и нетипична для Франции.

Матэ уточнил, что по событиям в Дижоне были предъявлены обвинения четырём фигурантам дела. Не вдаваясь в детали обвинения, прокурор уточнил, что за подобные обвинения во Франции предусмотрено наказание в виде тюремного заключения на срок до десяти лет.

Как отметил Матэ, при обысках, проведённых в рамках расследования, огнестрельное оружие обнаружено не было. были найдены и изъяты железные прутья, гранаты со слезоточивым газом и наличные средства общей суммой более 14 тыс. евро. В результате беспорядков в городе пострадали 20 человек, часть из них была госпитализирована в тяжёлом состоянии.

Прокурор отметил, что закон будет применён в отношении всех правонарушителей, отданных под суд, вне зависимости от их социального и географического происхождения, а также других особенностей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о предъявлении обвинений участникам беспорядков во французском городе Дижоне.

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