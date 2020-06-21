Киншаса, , 03:31 — REGNUM По меньшей мере 61 человек утонул после крушения лодки на озере Киву в Демократической республики Конго недалеко от границы с Руандой, 20 июня сообщает издание Actualite со ссылкой на власти страны.

Трагедия произошла еще 15 июня. Ранее сообщалось, что спасатели смогли вытащить из озера 20 человек. Причинами инцидента стали перегруженность судна и сильный ветер.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа из-за затопления баржи на реке Лукенье в центре Демократической Республики Конго погибли не менее 15 человек.

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