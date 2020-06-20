Кировград, Свердловская область, , 14:55 — REGNUM Погибшая в Свердловской области в результате ДТП девушка из Красноярска была гостьей свадьбы. Об этом пишут местные СМИ.

По данным Накануне.Ru, она приехала из Красноярска вместе со своей матерью. Также известно, что школьница 18-летний пассажир были на заднем сиденье не пристёгнуты ремнями безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла утром 20 июня. 22-летний водитель и его пассажиры ехали со свадьбы, на которой были гостями, в Кировград. По пути машина врезалась в дерево. 15-летняя девочка погибла.