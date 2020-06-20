Роли, США, , 13:15 — REGNUM Две статуи, установленные у монумента Конфедерации, снесли протестующие против расизма в городе Роли, центре американского штата Северная Каролина. Об этом 20 июня сообщает телеканал WTVD.

Вечером 19 июня после марша по случаю Дня отмены рабства, демонстранты попытались повалить статуи у мемориала Конфедерации на центральной площади города. Первую попытку пресекли сотрудники полиции, но после их ухода протестующие предприняли ещё одну попытку свалить памятники.

Оба памятника демонстранты свалили с помощью верёвок, затем один из них повесили на столбе, а второй разместили на ступенях здания суда. После этого все протестующие разошлись, так как начался дождь. Статуи убрали полицейские.

Памятник Конфедерации в Роли представляет собой колонну, на вершине которой расположена статуя артиллериста, а у подножия колонны стояли статуи пехотинца и кавалериста. Памятник был установлен в 1895 году.

Напомним, массовый снос памятников южанам времён Гражданской войны наблюдается в США на фоне протестов против расизма, вызванных гибелью при задержании полицией в Миннеаполисе чернокожего Джорджа Флойда.

Ранее ИА REGNUM сообщалось о сносе группой протестующих в городе Вашингтоне памятника генералу армии Конфедерации Альберту Пайку. После сноса демонстранты облили памятник горючей жидкостью и подожгли.

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