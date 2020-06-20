Оттава, , 01:35 — REGNUM Крушение небольшого гидросамолета произошло недалеко от аэропорта рядом с канадской столицей Оттава, 19 июня передает телеканал СBC.

При посадке в топливной системе судна произошел сбой и оно упало в лесу, прилегающем к взлетной полосе. Пилоту и пассажиру самолета удалось самостоятельно выбраться из самолета, который заострял между деревьями.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня в Одессе упал легкомоторный самолёт Y1 Дельфин Одесского авиационного завода. Два человека погибли.

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