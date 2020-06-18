Анапа, Краснодарский край, , 17:29 — REGNUM Женщина-дайвер судна «Профессор Лонгинов» пропала в Чёрном море недалеко от Анапы в Краснодарском крае. Об этом 18 июня сообщила журналистам пресс-служба Морспасслужбы России.

ЧП произошло 17 июня в Чёрном море недалеко от посёлка Витязево в районе Анапы. Женщина-дайвер опустилась с борта судна на дно моря для забора грунта. Когда, по расчётам, закончился воздух в баллонах, на поверхность она не поднялась.

Немедленно сработала система оповещения, на место происшествия были вызваны спасатели азово-черноморского филиала Морской спасательной службы. В район выдвинулся рейдовый водолазный катер «Водолаз Кузьминых».

Поисково-спасательная операция началась вечером 17 июня, в настоящее время она продолжается.

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