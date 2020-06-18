Чемальский район, Алтай, , 08:57 — REGNUM Следователи в Республике Алтай начали проверку по факту исчезновения девочки 2004 года рождения. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, 16 июня проживавшая в селе Чемал с матерью подросток взяла личные вещи и гавайскую гитару и поехала в Новосибирск.

В последний раз её видели на автовокзале. До настоящего времени местонахождение девочки неизвестно.

«Приметы девушки: на вид 14−16 лет. Рост 170−175 см, худощавого телосложения, волосы темного цвета с розовыми прядями, стрижка каре, глаза карие, нос прямой», — добавили в ведомстве.

В СКР призвали граждан, которым известно о местонахождении подростка, сообщить об этом правоохранителям. Отмечается, что конфиденциальность гарантирована.

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