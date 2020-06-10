Омск, , 07:06 — REGNUM В Омске организована проверка по факту исчезновения 13-летней школьницы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, утром 6 июня она ушла из дома и до сих пор не вернулась.

Как отмечается, в мае девочка уже пропадала. Но тогда её нашли спустя сутки у подруги.

«В настоящее время её разыскивают сотрудники полиции. В ходе проверки будут выяснены причины ухода ребенка из дома, семья полная, характеризуется положительно», — отметили в ведомстве.

Девочка была одета в чёрные брюки, белую кофту, красные парусинки с белой подошвой. На вид около 15 лет.

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