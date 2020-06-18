Кызыл, , 07:03 — REGNUM В столице Тувы Кызыле десятиклассница вывела женщину с ребёнком из квартиры, заполненной дымом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС, инцидент произошёл вечером 16 июня.

Сообщение о задымлении квартиры на втором этаже поступило пожарным в 21:42. Прибыв на место они увидели, что жильцов уже спасли.

«До прибытия пожарных девочка-подросток залезла в окно 2 этажа по решетке и вывела молодую женщину и годовалого ребенка из задымленной квартиры», — отметили в ведомстве.

В соцсетях очевидцы сообщают, что женщина в квартире была пьяна и не могла в дыму открыть запертую изнутри дверь. Спасатели обнаружили на кухонной плите подгорание пищи, что и вызвало сильное задымление в квартире. При этом открытого огня не было.

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