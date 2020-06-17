Одесса, Украина, 17 июня 2020, 13:21 — REGNUM В Одессе легкомоторный самолёт Y1 Дельфин Одесского авиационного завода упал в районе супермаркета, сообщил 17 июня глава управления полиции в Одесской области Руслан Форостяк.
По данным СМИ, инцидент произошёл в районе шестого километра Овидиопольской дороги. В результате пострадали люди, находившиеся в самолёте — один человек погиб, ещё один получил ранения и был госпитализирован в тяжёлом состоянии.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Днепропетровской области упал легкомоторный самолёт Grumman AA-5. Погибли два человека.
Читайте также: На Украине разбился легкомоторный самолёт