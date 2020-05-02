Днепропетровск, Украина, 2 мая 2020, 10:22 — REGNUM В Днепропетровской области Украины разбился легкомоторный четырёхместный самолёт Grumman AA-5, сообщил Харьковский аэроклуб им. В.С. Гризодубовой 1 мая на своей странице в социальной сети Facebook.
В результате катастрофы погибли два человека.
В пресс-службе клуба рассказали, что капитан воздушного судна Сергей Горшенин был главным лётным инструктором FTO/TRTO АК «Авиа-Союз», пилотом-инструктором FI, пилотом-экзаменатором FE, экзаменатором инструкторов FIE, чемпионом Украины по пилотажу, преподавателем теоретических дисциплин.
Читайте также: Иран не пытался объяснить сбитый самолёт «человеческой ошибкой» — Кулеба