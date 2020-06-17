Казань, , 11:58 — REGNUM В Татарии 17 июня стало известно о смерти пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19. Общее число скончавшихся на фоне заражения коронавирусом в республике достигло 12 случаев, сообщила руководитель пресс-службы главы РТ Лилия Галимова.

Скончавшийся пациент — житель Казани 1941 года рождения. Мужчина с 27 мая лечился во временном инфекционном стационаре на базе госпиталя для ветеранов войн. Больного перевели в реанимацию из-за тяжелого течения двусторонней интерстициальной пневмонии. Проводимая интенсивная терапия не помогла, состояние пациента прогрессивно ухудшалось. В результате остановки сердца 30 мая констатировали смерть пациента.

Проведенная патологоанатомическая экспертиза подтвердила диагноз COVID-19.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в больницах Татарии к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 58 пациентов.

Читайте также: В Татарии к аппаратам ИВЛ подключены 58 человек