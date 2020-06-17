Даллас, США, , 04:10 — REGNUM Инцидент со стрельбой произошел в торговом центре Galleria Dallas в американском Далласе (штат Техас), сообщает The Dallas Morning News.

По ее данным, после сообщения о выстрелах в здании ТЦ более 10 полицейских выехали на место происшествия. Других подробностей инцидента, а также данных о возможных пострадавших не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стрельба произошла во время протестной акции в города Альбукерке (штат Нью-Мексико). Отмечалось, что в результате стрельбы пострадал один человек, его госпитализировали.

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