Париж, , 22:57 — REGNUM 19 сотрудников правоохранительных органов пострадали в ходе беспорядков, возникших в ходе акции в поддержку медицинского персонала в Париже. Об этом 16 июня сообщает префектура полиции города на своей странице в Twitter.

Столкновения с полицией произошли возле Дома инвалидов. Большая часть участников акции вела себя мирно, но участники одной из радикальных группировок, решивших поддержать медиков, повели себя крайне агрессивно.

Молодые люди стали бросать в сотрудников полиции камнями и бутылками и оскорблять их. Отмечается, что полицейские, жандармы и пожарные повели себя крайне профессионально и хладнокровно. Полиции удалось разогнать агрессивно настроенную толпу, были задержаны 32 участника акции. В ходе столкновений пострадали 19 сотрудников правоохранительных органов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании 16 человек в ходе беспорядков во время акции протеста медиков в Париже.

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