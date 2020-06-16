Санкт-Петербург, , 19:34 — REGNUM Уголовное дело было возбуждено следователями по факту нападения на сотрудников полиции в Санкт-Петербурге. Об этом 16 июня сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по городу.

Инцидент произошёл в ночь с 15 на 16 июня. По версии следствия, сотрудники ГИБДД остановили за нарушение правил дорожного движения автомобиль Mercedes возле Александровского парка в Петроградском районе.

Водитель и пассажир отказались предъявить документы, а на предложение проследовать в отделение полиции для установления личности, напали на полицейских. Мужчины избили сотрудников ГИБДД, после чего скрылись с места происшествия. При этом водитель Mercedes уехал на припаркованном неподалёку автомобиле Maserati.

Состояние сотрудников полиции оценивается медиками как удовлетворительное. Пассажир Mercedes, 22-летний мужчина, был задержан, водитель разыскивается. По факту нападения на сотрудников полиции было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному.

Ранее ИА REGNUM сообщало о представлении к наградам сотрудников полиции, пострадавших при стрельбе на Ленинском проспекте в Москве.

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