Идлиб, Сирия, , 14:06 — REGNUM Боевики устроили взрыв в сирийской провинции Идлиб, в результате повреждён бронетранспортер российской военной полиции. Об этом сообщил 16 июня официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Он уточнил, что инцидент произошёл на трассе М4 во время совместного патрулирования территории между населенными пунктами Эриха и Урум-эль-Джауза. Боевики хотели сорвать наблюдение за обстановкой в этом районе и привели в действие взрывное устройство.

Один российский БТР незначительно повреждён, личный состав совместного патруля не пострадал.

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