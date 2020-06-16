Курск, , 13:53 — REGNUM В Курской области 16-летний подросток на берегу реки Кривец спас тонувшую женщину, которая потеряла сознание в воде. Как сообщил ИА REGNUM начальник Главного управления МЧС России по Курской области Иван Лунев, ведомство будет ходатайствовать о награждении мальчика.

Он отдыхал на реке с друзьями, когда увидел женщину, которая стала погружаться под воду и не вынырнула. Мальчик спрыгнул в воду, добрался до женщины и вместе с ней вернулся на берег. Пострадавшую передали медикам и доставили в больницу, её жизни ничто не угрожает.

Спасший женщину мальчик с 12 лет учился в Пермском кадетском корпусе имени Героя России Ф. Кузьмина и активно занимался плаванием, легкой атлетикой и борьбой.

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