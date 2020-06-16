Новосибирск, , 08:29 — REGNUM В Купинском районе Новосибирской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 17-летнего жителя деревни Покровка, сообщает прокуратура региона.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 167 УК РФ — «Умышленное уничтожение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершённое из хулиганских побуждений, путём поджога, повлекшие тяжкие последствия».По данным следствия, 8 января 2020 года подросток не захотел идти на занятия после каникул и решил сжечь здание школы. Он выставил стекло из окна в кабинете директора, пролез через проём, отключил компьютер и провода видеонаблюдения. После чего прошёл в кабинет географии и поджёг географические карты, висевшие на стенах.

Огонь полностью уничтожил здание школы и находящееся в ней имущество. Сумма ущерба составила более 2,3 млн рублей. Вину обвиняемый признал и частично возместил ущерб. Уголовное дело будет рассматривать Купинский районный суд.