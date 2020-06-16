Норильск, Красноярский край, , 06:11 — REGNUM Спасатели в зоне ликвидации разлива нефтепродуктов в Норильске выставили 58 линий боновых заграждений общей протяжённостью более 6 км. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по Красноярскому края, с помощью бонов они собирают масляную плёнку в акватории реки Амбарная.

«Среди применяемого оборудования в зоне ЧС — боны с увеличенной высотой стенки. Они установлены в наиболее сложных участках для подстраховки и недопущения возможного перелива загрязнений через боновые заграждения, которые могут возникнут из-за сложной метео обстановки», — отметили в ведомстве.

Водно-топливная смесь затем в мелководье собирают нефтесборные системы, работающие по принципу пылесоса. Всего к настоящему моменту собрано более 30,6 тыс. кубометров смеси. Очистка берега происходит при помощи специально сорбента.

В тех местах, где возможен сбор загрязнённого грунта его вывозят в места складирования на территории ТЭЦ-3. За всё время ликвидации последствий аварии вывезено около 84 тыс. тонн грунта. В работах принимают участие свыше 700 человек, задействовано более 300 единиц техники.

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