Норильск, Красноярский край, , 12:30 — REGNUM В зону ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Норильске доставлены дополнительные ёмкости для сбора водно-топливной смеси. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

«За прошедшие сутки общими усилиями собрано 3879 кубометров топливно-водяной смеси, что нарастающим итогом составляет 25 798 кубометров. В промышленный отвал на территории ТЭЦ-3 вывезено 9933 тонн загрязненного поверхностного грунта или 65 647 тонн нарастающим итогом», — добавили в мэрии.

За минувшие сутки также обработали сорбентом 3,4 тыс. квадратных метров загрязненной территории. Таким образом, общая площадь обработанной территории достигла 59 100 квадратов. В ликвидации последствий аварии задействовано более семисот человек и трёхсот единиц техники.

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