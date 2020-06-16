Красноярск, , 05:59 — REGNUM Родильный дом № 2 временно приостановил приём после выявления у одной из пациенток респираторных симптомов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, пациентку и всех контактных лиц обследовали на коронавирус и перевели в роддом № 1, который специализируется на роженицах с COVID-19.

«В роддоме находится 47 женщин (беременных и родильниц) и 33 новорожденных. Ни у кого из пациентов нет симптомов инфекции. Все они изолированы в своих палатах. В учреждении соблюдается масочный режим, проводится дополнительная дезинфекция», — добавили в штабе.

Медицинское учреждение возобновит приём после выписки пациенток и проведения заключительной дезинфекции.

Напомним, ранее в Красноярской межрайонной клинической больнице № 20 имени И. С. Берзона из-за выявления вируса у двух сотрудниц временно приостановил приём родильный дом. Как сообщало ИА REGNUM, положительные результаты были получены у медсестры и регистратора.

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