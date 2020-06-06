Красноярск, , 17:19 — REGNUM В Красноярской межрайонной клинической больнице № 20 имени И. С. Берзона из-за коронавирусной инфекции у двух сотрудниц временно приостановил приём родильный дом. Об этом 6 июня сообщает региональный портал Newslab.ru.

Положительные результаты тестирования на коронавирус были получены у медсестры и регистратора, которых ранее отстранили от работы и отправили на больничный из-за признаков респираторного заболевания.

В тот же день в Роспотребнадзор были направлены списки лиц из числа персонала и пациенток, контактировавших с заболевшими. У них берутся анализы на коронавирусную инфекцию.

«Все контактные сотрудники направлены на двухнедельный карантин и самоизоляцию. Неконтактные продолжают работу. Временно приостановлен прием новых пациенток», — рассказали в больнице.

В настоящее время в родильном доме 20-й больницы находятся 55 женщин и 25 новорожденных, среди которых температурящих или имеющих другие признаки заболевания нет. Все женщины изолированы в своих палатах.

«После проведения заключительной дезинфекции родильный дом приступит к работе в обычном режиме и возобновит прием уже на следующей неделе», — подчеркнули в медучреждении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске из-за коронавируса, выявленного у пациентов, на карантин закрыли два хирургических отделения краевого клинического онкологического диспансера им. А. И. Крыжановского.

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