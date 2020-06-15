Сланцы, Ленинградская область, , 17:17 — REGNUM В Ленинградской области 26-летняя женщина в пьяном состоянии насмерть раздавила своего ребенка, когда легла с ним спать. Об этом 15 июня сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области.

Несчастный случай произошел в одной из квартир города Сланцы. Молодая мать в пьяном состоянии взяла полуторамесячного младенца с собой в кровать и заснула. На утро она нашла тело ребенка. Как было установлено в ходе следствия, малыш погиб под весом тела собственной матери.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. По уголовному делу был проведен весь комплекс судебных экспертиз.

«В настоящее время по делу собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — отметили в СК.