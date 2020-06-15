Москва, , 14:52 — REGNUM В Москве полиция ищет ребёнка в маске Дарта Вейдера, сообщает 15 июня Telegram-канал издания Baza.

По информации источника, двое детей нашли чужую банковскую карту и накупили игрушек. В правоохранительные органы обратился владелец карты, которому в приложении начали приходить уведомления о покупках. Так, в одном из магазинов дети накупили игрушек и сладостей на 3 тыс. рублей.

Отмечается, что один из юных покупателей был в маске персонажа фильма «Звёздные войны» Дарта Вейдера.