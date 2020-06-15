Джуба, , 11:35 — REGNUM Более 400 человек погибли в ходе двух недель межэтнических столкновений, происходивших в пяти провинциях Южного Судана. Об этом передает RFI Kiswahili.

По информации радиостанции, столкновения прошли в пяти из десяти провинций страны — Джонглий, Вараб, Центральная Экватория, Озерная и Западный Бахр-Эль-Газаль.

Специальный посланник ООН в Южном Судане Дэвид Ширер подтвердил происходящее.

«Сотни человек были убиты. Несмотря на ситуацию с COVID-19 миротворцы ООН подтверждают, что столкновения прекратились. Отсутствие безопасности в Южном Судане связано с отсрочкой назначения губернаторов провинций. Рекомендуется провести данную процедуру как можно быстрее, чтобы восстановить мир и порядок», — подчеркнул Ширер.

Со своей стороны, специальный представитель США, Великобритании и Норвегии по Южному Судану, которые, по словам репортеров, внесли наибольший вклад в формировании нового правительства в стране, Джонатан Сибра, обратился с призывом о немедленном восстановлении правопорядка к президенту страны Сальве Кииру и его соратникам в правительстве.

«Сейчас лучшее время, чтобы президент и все его шесть заместителей определились со сроками назначения губернаторов, а также продолжили руководить страной в интересах нужд граждан Южного Судана. Большая отсрочка назначений спровоцирует более масштабные столкновения», — заявил Сибра.