Волгоград, , 11:25 — REGNUM За изготовление взрывных устройств, которые планировалось привести в действие в школе, задержан несовершеннолетний житель Волгограда, сообщили 15 июня в пресс-службе Следственного комитета РФ. 14-летнему подростку предъявлено обвинение, он заключён под стражу.

Сотрудники регионального УФСБ получили информацию о том, что школьник дома изготавливает самодельные взрывные устройства и жидкостные зажигательные гранаты, так называемые «коктейли Молотова». В ходе осмотра квартиры оперативники обнаружили СВУ и компоненты, необходимые для их изготовления, в том числе металлические поражающие элементы, а также 18 готовых к использованию бутылок с зажигательной смесью.

Подросток заявил, что планировал использовать эти предметы исключительно в развлекательных целях — взорвать устройства в балках и на пустырях Волгограда. Следствие полагает, что несовершеннолетний собирался привести их в действие в своей школе, жертвами должны были стать сотрудник учебного заведения и один из учеников, с которым конфликтовал подросток.

Школьнику предъявлено обвинение, суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу. Допрошены свидетели, которые указали следователям места, где задержанный испытывал свои изобретения, — там обнаружены неразорвавшееся взрывные устройства и поражающие элементы.

Расследование уголовного дела продолжается, органы следствия не исключают, что у обвиняемого могли быть сообщники.

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