Марсабит, , 09:43 — REGNUM Еще четыре человека были убиты в округе Марсабит в результате очередного нападения неизвестных вооруженных лиц. Об этом передает местная газета Daily Nation.

Нападение произошло в субботу, 13 июня, в центре округа — городе Кокуто, несмотря на настойчивые призывы властей прекратить убийства.

Начальник полиции Центрального округа Марсабита Бенджамин Мванти сообщил, что четверо человек были задержаны и застрелены неизвестными вооруженными лицами, когда они вели своих животных к водопою Джайка.

«Мы потеряли еще четырех пастухов в районе Кокуто, которые погибли от рук жестоких бандитов, когда они направлялись к водопою со своими животными», — сказал Мванти.

Инцидент произошел в тот же день, когда старшие региональные офицеры полиции Кении погибли в авиакатастрофе в Меру, когда они летели в округ Марсабит, чтобы попытаться объединить воюющие общины.

Мванти подчеркнул, что было начато расследование серии убийств, которые потрясли округ за последние семь дней. Эти убийства являются последними в череде новых вспышек межэтнических столкновений, добавил он.

6 июня четыре человека были убиты в Бадан-Реро, суб-графство Мояль, в результате инцидента с кражей скота, который позднее перерос в ответное нападение между общинами Борана и Деджодиа вдоль границ округов Марсабит-Ваджир. Число погибших выросло до более чем девяти человек. Еще один инцидент произошел в городе Сонга, где четверо молодых людей были жестоко убиты неизвестными боевиками, когда они возвращались домой из города Марсабит 8 июня. Еще три человека были убиты в Гоф-Чобе, Сололо в прошлую среду, когда пастухи разошлись во мнениях по поводу водопоя для своих животных.

В графстве был зафиксирован ожесточенный протест, когда на протяжении более шести часов участки шоссе Марсабит — Исиоло были забаррикадированы молодыми людьми, осуждавшими эти убийства. Недавние вспышки убийств вызвали острую реакцию местных лидеров, которые обвинили органы безопасности в бездействии. Губернатор Марсабита Мохамуд Али, депутаты Дидо Рассо и Муса Арбеле, сенатор Годана Харгура обвинили правоохранительные органы в неспособности добраться до сути убийств и арестовать виновных.

Они также обвинили государство в том, что оно закрывает глаза на проблемы безопасности в регионе. Они заявили, что правительство быстро приступило к осуществлению интенсивных мер по обеспечению безопасности в других частях страны, но медленно реагирует на угрозу отсутствия безопасности в Марсабите. Со своей стороны, Верховный комиссар Восточного региона Исайя Накору обвинил политиков в том, что они стоят за этнической враждой в Марсабите.

Для разрешения конфликта местные власти сформировали Комитет мира, включающий губернаторов Марсабита и Ваджира, местных законодателей и других агентов региональной безопасности, и 13 июня 2020 года его силами было возвращено более 70 голов крупного рогатого скота, который был украден.