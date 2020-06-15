Азовский район, , 07:09 — REGNUM В Омской области возбуждено уголовное дело по факту смерти отца и дочери во время купания в котловане. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, дело возбуждено по статье"причинение смерти по неосторожности двум лицам».

Как предварительно установлено, 11 июня на берегу заполненного водой котлована отдыхала семья с тремя детьми и племянницей. 9-летняя дочь погибшего и 12-летняя племянница решили искупаться, но зайдя в воду, начали тонуть. Мужчина бросился их спасать, вытащил из воды племянницу, но сам и с дочкой утонули.

Следователи намерены установить, в чьём ведении находится котлован, почему на берегу не было знаков о запрете купания и так далее.

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