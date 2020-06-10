Благовещенск, , 10:35 — REGNUM В столице Амурской области Благовещенске после прошедшего обильного ливня в лужах и канавах появились караси.

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Как рассказала газета Амурская правда, порыбачить в луже и канаве возле дома смог житель Благовещенска, который прислал в реакцию видео.

«Настоящие живые караси. Много рыбы попало на дорогу. Машины её давили. Ну, а остальную ловили, водители останавливались и руками ловили», — рассказал мужчина.

Учёные предположили, что, поскольку микрорайон, где в лужах завелись караси, окружен водоемами, то рыба по ручьям, которые образовались из-за ливня, переместилась в лужи.

https://www.instagram.com/p/CBNGKMgg_6N/

Как сообщало ИА REGNUM, в Благовещенске за несколько часов выпала месячная норма осадков.