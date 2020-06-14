Киев, , 21:26 — REGNUM Власти Украины надеются получить чёрные ящики сбитого над Ираном Boeing до того, как они попадут во Францию. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, расшифровка чёрных ящиков требует специального оборудования, которого пока на Украине нет.

«Украина ещё несколько месяцев назад достигла договорённостей с Францией по расшифровке бортовых самописцев там», — сказал он в интервью «Укринформ».

Кулеба добавил, что для Киева важно установить причины авиакатастрофы, поскольку вокруг чёрных ящиков «происходит много игр».

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт авиакомпании «Международные авиалинии Украины», следовавший в Борисполь, разбился через несколько минут после вылета из международного аэропорта Тегерана 8 января 2020 года. На борту авиалайнера находились 176 пассажиров, все погибли. Лайнер был случайно сбит иранской ракетой.

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