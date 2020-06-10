Тегеран, , 08:09 — REGNUM 9 июня официальный представитель судебной власти Ирана Голамхосейн Эсмаили заявил, что шесть человек были арестованы по делу крушения украинского авиалайнера, в результате которого погибли 176 человек, находившихся на борту.

«Юридическая часть украинской авиакатастрофы лежит на судебной системе, а именно на судебной организации Вооруженных сил. Для разбирательства по данном делу было введено специальное учреждение военного суда», — сказал Эсмаили. Далее он уточнил, что после того, как судебная власть проинформировала семьи жертв о случившемся инциденте, члены этих семей подали 70 жалоб.

Представитель судебной власти также сообщил, что по этому делу были арестованы шесть человек, и трое из них были освобождены под залог, трое других все еще находятся под стражей.

Украинский пассажирский самолет Boeing 737 был случайно сбит иранской ракетой над Тегераном 8 января 2020 года.