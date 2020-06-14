Берлин, , 15:04 — REGNUM Около 400 свиней погибли в результате пожара на свиноферме в германской федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Об этом 14 июня сообщила пресс-служба полиции района Гютерсло.

По данным полиции, пожар в здании свинофермы, расположенной в городе Ритберг, вспыхнул по неизвестной причине. К прибытию на место происшествия первых пожарных расчётов пламя охватило полностью всё здание свинофермы.

Животных не удалось спасти. Огонь успел распространиться на находившийся рядом со зданием фермы жилой дом. Жильцы успели выбраться из дома, никто из них не пострадал.

По предварительным данным, ущерб, нанесённый пожаром, составил около 800 тыс. евро. В настоящее время начато расследование причин и обстоятельств возникновения пожара.

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