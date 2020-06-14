Яунде, , 07:42 — REGNUM Военно-морские силы Камеруна отразили атаку вооруженных пиратов на юге страны, сообщает агентство Синьхуа.

По его данным, инцидент произошел в Гвинейском заливе. Пиратов обнаружил патруль камерунского ВМС, в результате чего завязалась перестрелка. В результате стрельбы были ликвидированы шестеро нападавших. Военнослужащие также изъяли с пиратской лодки оружие, наркотики и деньги в камерунской и нигерийской валюте.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня в Нигерии освободили шестерых моряков, ранее взятых в плен пиратами около Габона. Среди спасенных был один гражданин Южной Кореи, два гражданина Сенегала и три гражданина Индонезии.

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