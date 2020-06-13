Катманду, , 15:35 — REGNUM Десять человек, в том числе семь иностранных граждан были арестованы за участие в акции протеста против ограничительных мер, введённых из-за угрозы эпидемии коронавируса в Непале. Об этом 13 июня сообщает издание Tribune India.

Акции протеста с требованиями ослабить ряд ограничительных мер в стране и расширить тестирование на коронавирус продолжаются в Непале уже третий день. 13 июня протестующие заблокировали главную дорогу в городе Катманду.

Участники протестных акций заявляют, что предпринимаемые правительством Непала меры борьбы с коронавирусной инфекцией недостаточны. По данным властей страны на борьбу с эпидемией потрачено уже 89 млн долларов, проведено 310 тысяч тестов, изолированы более 158 тыс. человек.

В ходе акций протеста в Катманду были задержаны десять человек, в том числе семеро граждан иностранных государств. Как уточнил представитель полиции Катманду Басант Лама, иностранцы были задержаны за вмешательство во внутренние дела страны.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Непале собираются протестировать на коронавирусную инфекцию около 2% населения страны, что составит более 600 тыс. человек. По последним данным в Непале выявлено 5062 случая заражения коронавируса, из них погибли 16 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Непале собираются проверить 2% населения на коронавирус