Прага, , 23:50 — REGNUM Постамент памятника премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю залили краской и разрисовали надписями неизвестные вандалы в столице Чехии Праге. Об этом 11 июня сообщил журналистам пресс-секретарь муниципальной полиции чешской столицы Ян Рыбанский.

На постаменте неизвестные вандалы оставили надписи краской «Был расистом» и «Жизни чернокожих имеют значение». Рыбанский предположил, что инцидент может быть связан с акциями протеста против расизма и полицейского насилия, проходящими в США и в ряде стран Европы.

Пресс-секретарь полиции заявил, что по данному инциденту уже начато расследование. В свою очередь, муниципалитет района Прага-3, которому принадлежит памятник, охарактеризовал произошедшее как акт вандализма. Представители муниципалитета уверили, что памятник будет очищен от краски и полностью приведён в порядок за счёт муниципального бюджета.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сносе памятника деятелям Конфедерации в американском штате Виргиния в ходе акции протеста против расизма и произвола полиции в США.

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