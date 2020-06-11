Москва, , 18:47 — REGNUM Знаковое граффити нанесли возле здания штаб-квартиры Google неизвестные активисты в городе Москве. Видеозапись акции 11 июня была размещена на «YouTube-канале Wargonzo.

Три человека, одетых в строительную униформу и с медицинскими масками на лице, разложили трафарет с надписью «YouTube — Rupor Nacistov» на тротуаре возле возле входа в бизнес-центр «Балчуг Плаза», гле расположен офис штаб-квартиры Google в России на улице Балчуг. Активисты быстро нанесли краску из баллончика через трафарет на тротуар и оперативно удалились с места происшествия.

Одна буква в надписи была стилизована под «тризуб», напоминающий герб Украины, другая — под руну «вольфсангель», используемую в нацистской символике. Изменения претерпело и изображение кнопки «Play».

Отмечается, что к граффити подбежала охрана, но полиция на место инцидента не приезжала. Охрана Google вместо этого вызвала клининговую службу, работники которой довольно долгое время отмывали надпись с тротуара.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ранее в знак протеста против блокировки видеохостингом YouTube каналов WarGonzo, NewsFront и AnnaNews, освещающих ситуацию в Донбассе, активисты зажгли дымовые шашки перед офисом компании Google в Москве.

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