Братислава, , 18:18 — REGNUM Нападение на начальную школу в Словакии совершил её 22-летний сотрудник, ранее обучавшийся в этой же школе. Об этом 11 июня сообщает братиславский телеканал JOJ.

Сообщается, что напавший на школу в городе Врутки мужчина работал здесь же и отвечал за обслуживание автоматов с едой и напитками, а также за снабжение школьного буфета. Мотивы, побудившие его совершить нападение, остаются неизвестными.

Злоумышленник при нападении использовал огнестрельное оружие и нож. В результате ЧП погиб заместитель директора школы, который защищал собой учеников от нападавшего. В больницу города Мартин, расположенного поблизости, были госпитализированы двое учеников, завхоз школы и учительница. Состояние учительницы врачи назвали очень тяжёлым, у неё диагностированы ранения в грудь и живот.

Кроме того, нападавший открыл стрельбу по прибывшим на место ЧП сотрудникам полиции. Двое из них получили ранения ног. Полицейские были вынуждены открыть ответный огонь, преступник погиб на месте.

В настоящее время начато расследование происшествия. На место ЧП прибыли спикер Национального совета Словакии Борис Коллар и министр внутренних дел Роман Микулец.

Ранее ИА REGNUM сообщало о нападении на школу в городе Врутки на севере Словакии.

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