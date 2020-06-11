Норильск, Красноярский край, , 11:11 — REGNUM В Красноярском крае возбуждено уголовное дело в отношении главы Норильска Рината Ахметчина по факту халатности при разливе нефтепродуктов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Халатность главы, по данным следствия, выразилась в неисполнении своих должностных обязанностей при возникновении ЧС. Установлено, что он знал о количестве разлитого из резервуара топлива, но должных мер по реагированию по ликвидации последствий аварии не принял.

«В том числе он не организовал координации деятельности управления по делам ГО и ЧС администрации города Норильска, не обеспечил функционирования и взаимодействия органов и должностных лиц местного самоуправления, не организовал контроля и наблюдения за состоянием окружающей среды, не спрогнозировал развития и последствий чрезвычайной ситуации на территории возглавляемого им муниципального образования», — отметили в СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полиция задержала директора, главного инженера и заместителя главного инженера ТЭЦ-3 в Норильске по делу о разливе дизельного топлива.

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