Норильск, Красноярский край, , 13:52 — REGNUM Полиция задержала директора, главного инженера и заместителя главного инженера ТЭЦ-3 в Норильске по делу о разливе дизельного топлива. Об этом 10 июня заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По версии следствия, резервуар для хранения топлива на ТЭЦ требовал капитального ремонта с 2018 года. Однако в ноябре 2018 года резервуар ввели в эксплуатацию без экспертизы промышленной безопасности.

Ввод объекта одобрили директор, главный инженер и заместитель главного инженера. Следствие будет ходатайствовать об избрании в отношении указанных лиц меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Красноярского края введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за масштабного разлива нефтепродуктов на ТЭЦ.

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