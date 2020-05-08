Бай-Тайгинский район, Тува, , 08:03 — REGNUM В Бай-Тайгинском районе Туве правоохранители начали проверку обстоятельств гибели двухлетнего ребёнка. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по республике, 6 мая тело мальчика было найдено в притоке реки Алаш.

В тот день его мать с детьми была на чабанской стоянке и занималась хозяйством. Оставшись без внимания взрослых, мальчик вышел из дома и пошёл в сторону речки, расположенной в 110 метрах от чабанской стоянки.

«Обнаружив отсутствие малыша взрослые начали его поиски, в ходе которых и обнаружили его тело между 09 и 10 часами в водах притоки без признаков жизни», — отметили в ведомстве.

Следователи в рамках доследственной проверки устанавливают все обстоятельства произошедшего. По его результатам будет принято процессуальное решение.

Кроме того, в СКР призвали родителей усилить контроль за детьми, чтобы исключить повторение трагических случаев. Как отмечается, более 80% несчастных случаев с участием детей можно было предотвратить при более тщательном контроле со стороны родителей.

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