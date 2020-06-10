Москва, , 22:31 — REGNUM Информацию о стрельбе в торговом центре «Капитолий» проверяют сотрудники полиции в Москве. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу.

По предварительным данным, инцидент произошёл около 21:00 мск на улице Правобережная. Сотрудники правоохранительных органов выехали на место происшествия.

Согласно информации от очевидцев, произошёл конфликт в магазине «Ашан» между охранником и покупателем, который отказался оплатить покупки. Пострадал один человек.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о конфликте со стрельбой, который произошёл в магазине на западе Москвы.

Читайте ранее в этом сюжете: Конфликт со стрельбой произошёл в магазине на западе Москвы