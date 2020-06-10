Шушенский р-н, , 07:46 — REGNUM Красноярским спасателям удалось найти группу в составе семи человек, которые выехали в лес и попали в «ловушку». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, из-за проливных дождей река вышла из берегов и затопила дорогу.

Автомобиль заглох, после чего граждане забрались на крышу машины, где просидели почти всю ночь. Позвонить спасателям не удалось.

«Так как со связью были проблемы, один из смельчаков решил переплыть бурный поток и протянуть веревку, по которой все остальные участники похода перебрались в сухое место», — отметили в ведомстве.

Тем временем сотрудники МЧС уже начали поисковые работы после сообщений их обеспокоенных родственников. Поиски велись на земле и с воздуха. Лишь к утру следующего дня спасателям удалось добраться до пропавшей группы. Граждан доставили в село Сизая.

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