Партизанский район, Красноярский край, , 08:57 — REGNUM Число поселений в Красноярском крае, пострадавших от паводков, спровоцированных продолжительными осадками, выросло до десяти. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, всего подтоплено 52 жилых дома и 114 приусадебных участков, а также один социальный объект.

Для размещения эвакуированных подготовлено шесть временных пунктов. Однако большинство вывезенных из подтопленных домов разместились у родственников и знакомых.

«Отмечаются переливы по пяти участкам дорог общей протяжённостью 2800 метров. Повреждено три автомобильных моста, ограничено дорожное сообщение с четырьмя населёнными пунктами», — отметили в управлении.

В отрезанных сёлах, как сообщается, есть запас продуктов питания и лекарств. В работах по ликвидации последствий наводнения принимают участие почти пятьсот спасателей, задействовано 158 единиц техники.

Напомним, на территории трёх районов введён режим ЧС. Как сообщало ИА REGNUM, накануне сотрудники МЧС спасли группу туристов, отрезанных на острове поднявшейся водой, в Партизанском районе, а также шестерых подростков.

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