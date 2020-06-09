Норильск, Красноярский край, , 12:34 — REGNUM Применение авиации позволило значительно ускорить процесс сбора топливно-водной смеси на месте разлива нефтепродуктов в Норильске. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Красноярскому краю.

В результате вместо 2,5 часов на доставку 250 кубовых ёмкостей теперь уходит 25−30 минут. Объём собранной смеси вырос до 2,5 тыс. кубометров в сутки.

«Нарастающим итогом в промышленный отвал на территории ТЭЦ-3 вывезено 23 124 кубометров загрязнённого грунта. С акватории реки в течение суток собрано почти 2,5 тысяч кубометров топливно-водяной смеси», — добавили в управлении.

К настоящему времени в ликвидации последствий разлива задействовано около 670 человек, а также 264 единицы техники. Работа ведётся в круглосуточном двухсменном режиме.

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