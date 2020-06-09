Норильск, Красноярский край, , 09:28 — REGNUM Нефтепродукты обнаружены в озере Пясино под Норильском. Об этом рассказала журналистам заместитель министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Юлия Гуменюк, сообщает портал ngs24.ru.

По её словам, в озере наблюдается концентрация обводненных нефтепродуктов в пределах предельно допустимой концентрации.

«В истоке реки пока не наблюдаем нефтепродуктов, там есть естественные барьеры в виде больших льдин. Но как только лед уйдет, там нужно устанавливать более эффективные боны, чтобы исключить попадание воды в реку», — отметила замминистра, добавив, что наблюдения будут продолжаться.

Юлия Гуменюк добавила, что с установкой бонов на реке Амбарная специалисты запоздали, либо они оказались неэффективными. Напомним, благодаря тому, что нефтепродукты легче воды, они собираются на её поверхности. Поэтому для локализации загрязнения используются боны.

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