Анкара, , 12:06 — REGNUM Правоохранительные органы Турции «нейтрализовали» четырех членов Рабочей партии Курдистана (РПК) во время спецоперации на юго-востоке страны. Об этом 9 июня сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, столкновения прошли сразу в двух провинциях страны — Ширнак и Тунджели. Бои в регионе будут продолжены.

Термин «нейтрализован» часто используется турецкими военными в качестве эвфемизма, за которым скрывается убийство противника.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность в стране находится под запретом.

На протяжении более 30 лет курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства. В ходе кровопролитных столкновений за это время погибли свыше 40 тыс. человек.