Норильск, Красноярский край, , 11:33 — REGNUM Глубина загрязнения почвы на месте разлива нефтепродуктов в Норильске составляет не менее 2−5 см, площадь — не менее 5 кв. км. Таковы по предварительным данным масштабы загрязнения водных и околоводных объектов в результате аварии, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Красноярского края.

Отчёт составила группа экспертов, сформированная по поручению губернатора Александра Усса на базе Центра реализации мероприятий по природопользованию и охране окружающей среды. Выяснилось, что загрязнения охватывают поймы ручья Безымянного, рек Далдыкан и Амбарная.

«Глубина проникновения нефтепродуктов в почву предварительно составляет не менее 2−5 см. Визуально площадь загрязнения пойменных почв составляет не менее 5 кв. км. Пробы пойменных почв и донных отложений исследуются специалистами», — отметили в правительстве.

Программа наблюдений сформирована до октября 2020 года. На место разлива инспекторы будут выезжать каждую неделю. По словам члена группы, директора института экологии и географии СФУ Руслана Шарафутдинова, исследования проб воды и почвы позволит в короткие сроки разработать перечень мероприятий, которые помогут устранить последствия.

«Группа экспертов будет работать на истоке и среднем течении реки Пясины длительное время. Ситуация будет мониториться и будет осуществляться контроль за тем, не происходит ли активный процесс», — отметил он.

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